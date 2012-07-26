Завтра в Украине сохранится сухая жаркая погода

27 июля на территории Украины, по прогнозам синоптиков, сохранится сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только на крайнем западе страны будет переменная облачность, пройдут кратковременные дожди, грозы, на Закарпатье и в Карпатах местами сильные ливни.

Ветер будет преобладать восточный, 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем 29-34°; в южной части и в Днепропетровской области ночью 21-26°, на побережье Крыма до 29°, днем 34-39°.

В Киеве и столичной области сохранится сухая и жаркая погода с температурой ночью 16-21°, днем 30-34°. Ветер восточный, 3-8 м/с. В г. Киеве ночью около 20°, днем 31-33°.

26 июля температура воды составляла в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 23°.