Кабмин утвердил механизм формирования государственного интервенционного фонда

Кабинет министров Украины утвердил механизм формирования государственного интервенционного фонда на 2012-2013 маркетинговый год (МГ, июль 2012 — июнь 2013 гг.). Как сообщается на сайте правительства, соответствующее постановление «О формировании государственного интервенционного фонда в 2012/13 маркетинговом периоде» Кабмин принял на заседании 25 июля.

Документом разрешается Аграрному фонду в 2012-2013 МГ осуществлять не связанную с государственным ценовым регулированием закупку объектов государственного ценового регулирования (перечень которых утвержден постановлением Кабмина от 5 марта 2012 № 180) по средневзвешенным ценам равновесия (фиксинга), сложившимся на протяжении последних трех торговых сессий на Аграрной бирже и сертифицированных ею аккредитованных товарных биржах, но не более чем на 20% выше максимальной интервенционной цены, установленной на указанный маркетинговый период для соответствующего объекта государственного ценового регулирования.

Отмечается, что принятие постановления позволит сформировать государственный интервенционный фонд в объемах, определенных законодательством.