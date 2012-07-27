Ветеринары ТС завершили инспектирование украинских предприятий

Специалисты ветеринарной медицины из России, Беларуси и Казахстана завершили проверку украинских предприятий по производству животноводческой продукции.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, результаты проведенного аудита анализируются и будут объявлены в ближайшее время.

Отмечается, что 28 предприятий, которые были проинспектированы, планируют начать экспорт своей продукции на территорию стран Таможенного союза.

Ветеринары посетили предприятия, занимающиеся производством говядины, свинины, мяса птицы, готовой мясной и молочной продукции, рыбы и рыбной продукции.

Напомним,специалисты Таможенного союза начали инспекцию 11 июля, и в их планах было изучение эффективности инспекционной системы Госветфитослужбы Украины. Восемнадцать инспекторов разделились на четыре группы и посетили предприятия в 14 областях и АР Крым.