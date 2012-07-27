Экспорт зерна превысит объем прошлого года, если не будет негласного запрета — эксперт

Экспорт зерна из Украины в 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012-июнь 2013гг.) превысит объем прошлого года, при условии, что на него не будет введен негласный запрет. Такое мнение в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщила руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

По ее словам, в текущем сезоне экспорт будет не менее 22 млн тонн. «Я считаю, что в этом году экспорт может превысить прошлогодний, при условии, если министерство не будет регулировать его», - отметила она. Эксперт добавила, что в связи с уменьшением урожая и ростом мировых цен на зерно, в Украине цены на зерно также повысятся, что не очень желательно для правительства в предверии выборов. «Можно не обязательно объявить запрет, а можно 10 раз проверить на ГМО одну и ту же партию. Я не думаю, что запрет будет официальный, а негласный, в принципе, может быть», - сообщила М.Колесник.

Она отметила, что значительный объем экспорта будет возможен благодаря кукурузе и большим переходящим запасам. По ее мнению, урожай кукурузы может составить около 25 млн тонн, и экспорт этой культуры составит около 16 млн тонн.

Относительно низких темпов экспорта зерна в июле т.г., М.Колесник пояснила, что у трейдеров была разноречивая ситуация по поводу того, какой урожай будет собран. «Контракты заключаются заранее и пока не было четкого видения, какое зерно будет собрано, контакты заключались осторожно», - отметила она. По мнению эксперта, активизации экспорта ранних зерновых, в первую очередь пшеницы и ячменя, можно ожидать во второй половина августа, а кукурузы - с сентября.

Она добавила, что в августе сформируется реальная объективная мировая цена предложения и спроса на зерно, и тогда начнут заключаться контракты.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, урожай зерна в т.г. составит около 45,3 млн тонн, а экспорт — 20-22 млн тонн.

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