Украинские виноделы должны объединиться в ассоциацию для конкуренции с импортерами - Присяжнюк

Украинские виноделы должны объединиться в профильную ассоциацию и разработать стратегию развития отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, такое мнение выразил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время рабочей поездки в Одесскую область.

«Виноделы создают конкуренцию между собой вместо того, чтобы создавать конкуренцию на внешних рынках и на внутреннем рынке импортированным винам», - отметил руководитель ведомства.

Министр выразил надежду, что после сегодняшнего плодотворного общения на круглом столе на тему: «Проблемные вопросы производства тихих вин и пути их решения» виноделы все же объединятся в одну ассоциацию.

«Проблема виноделов, что они не могут сплотиться и выработать единую политику действий. Поэтому производители должны отработать эффективный механизм работы, чтобы отрасль виноделия развивалась», - сказал М.Присяжнюк.

Министр напомнил, что государство оказывает помощь винодельческой отрасли.

«Государство предоставляет стопроцентную компенсацию на висадку виноградников и раскорчевывание старых, а также покрывает часть расходов на технику, орошение и тому подобное. Вскоре мы будем предоставлять предложения на возмещение процента по кредитам. Поэтому сейчас необходимо, чтобы производители, которые объединятся в ассоциацию, поняли, что это привлекательная и экономически выгодная отрасль», - подчеркнул министр.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине с 2004 года действует Ассоциация «Виноградари и виноделы Украины» и Украинское бюро винограда и вина, а также корпорация по виноградарству и винодельческой промышленности «Укрвинпром».