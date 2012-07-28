В воскресенье сохранится сухая жаркая погода

Завтра в Украине сохранится сухая жаркая погода, только в Карпатском регионе местами кратковременный дождь, гроза.

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 29 июля температура ночью 17-22°, на юге - до 25°, в Карпатах и Прикарпатье 12-16°; днем 29-34°, в южной части и в Днепропетровской области местами 35-39°, на высокогорье Карпат 20-25°.

Ветер восточный, северо-восточный, на западе юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области завтра сухо и жарко: температура ночью 17-22°, днем 30-34°. Ветер восточный, умеренный.

В столице температура ночью 19-21°, днем 31-33°. Ветер восточный, умеренный.

28 июля температура воды составляла в Черном и Азовском морях 24-27°, в Днепре в районе Киева 24°.