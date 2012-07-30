ВР предоставила госгарантии на 24,3 млрд грн кредита Китая для АПК

Верховная Рада Украины предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего закона «О внесении изменений в статью 6 Закона "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования проектов в сфере сельского хозяйства)" проголосовали 263 народных депутата из 277, зарегистрированных в сессионном зале.

Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в частности, на финансирование приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, 4 июля ВР разрешила правительству осуществить заимствование в специальный фонд госбюджета в размере до 3 млрд долл. (эквивалент 24,3 млрд грн) от Экспортно-импортного банка Китая.

Согласно решению правительства, будет осуществляться финансирование на условиях как непосредственной государственной поддержки в сельском хозяйстве, так и на кредитной поворотной основе аграрного сектора.

Меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.