ВР отменила закон о заимствовании на 24 млрд грн для покупки китайских минудобрений

Верховная Рада Украины отменила ранее принятый Закон «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», который предусматривал выделение 24 млрд грн на закупку китайских средств защиты растений.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления об отмене соответствующего закона проголосовали 264 народных депутата из 278, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривалось предоставить право Кабинету министров Украины осуществить государственные заимствования на реализацию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере приоритетных проектов в сельском хозяйстве сверх объемов, установленных дополнением № 2 к данному закону, в сумме до 24 300 000 тыс. грн с соответствующей коррекцией предельного объема дефицита государственного бюджета Украины и предельного объема дефицита специального фонда государственного бюджета Украины.

Закон предусматривал закупку китайских средств защиты растений, семян для сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственных орудий и другой сельхозпродукции для Украины или продажу украинских злаковых культур в Китай, строительство завода средств защиты растений, переработки органико-минеральных удобрений и другие строительные проекты в Украине, культивацию земли, высадку и др.