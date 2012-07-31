Украина в июле утроила экспорт зерна

По данным на 30 июля с начала 2012-2013 МГ (июль 2012 – июнь 2013) Украина экспортировала 1,193 млн тонн зерна, что в три раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда на внешние рынки было поставлено 0,393 млн тонн.

Такие данные УНИАН предоставили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что за указанный период экспорт пшеницы составил 365,6 тыс. тонн, в том числе продовольственной – 238,7 тыс. тонн (в 2011 году – 123,2 тыс. тонн), кукурузы – 782,5 тыс. тонн (39 тыс. тонн в 2011 г), ячменя – 42,5 тыс. тонн (230 тыс. тонн). На указанную дату законтрактовано 1,85 млн тонн зерна, в том числе 738 тыс. тонн пшеницы, 651 тыс. тонн ячменя, 449 тыс. тонн кукурузы. Напомним, в 2011-2012 МГ экспорт зерна из Украины составил 21,794 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, в текущем сезоне экспорт зерна составит 20-22 млн тонн.

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