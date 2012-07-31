Минагропрод обсудит с китайским Эксимбанком условия кредита в 3 млрд долл. - Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено в ближайшее время обсудить со специалистами китайского Эксимбанка условия привлечения кредита в 3 млрд долл. для финансирования проектов в сельском хозяйстве.

Об этом 31 июля сообщил на встрече с журналистами министр агропрода Николай Присяжнюк.

«Через два дня приезжает большая группа специалистов из китайского Эксимбанка и будет отрабатываться соглашение», - сообщил он.

По его словам, соглашение будет предусматривать, что средства будут направляться, в частности, для финансирования аграриев, увеличения производства сельскохозяйственной продукции и форвардного финансирования.

Планируется, что кредит в сумме 3 млрд долл. будет выдан на 15 лет, из которых первые 5 лет будут льготными — без выплат тела кредита, а следующие 10 лет — под 6% годовых, включая все расходы.

Кроме того, предусматривается, что Украина будет иметь возможность выйти на рынок Китая с зерновой группой, и в настоящее время идет согласование фитосанитарных документов.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Верховная Рада Украины предоставила государственные гарантии на кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства. Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в частности, на финансирование приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Напомним, меморандум о сотрудничестве между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и Экспортно-импортным банком Китая по поддержке приоритетных проектов в сельском хозяйстве был подписан 28 июня 2012 года.

Меморандум даст возможность Украине привлечь средства в объеме 3 млрд долл. на финансирование конкретных проектов в сельскохозяйственном секторе.

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