Кабмин и аграрные организации договорились согласовывать объемы экспорта зерна

Правительство Украины и профильные общественные организации договорились согласовывать объемы экспорта зерна на 2012-2013 маркетинговый год (МГ, июль 2012 – июнь 2013).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в подписанном сегодня Дополнении к Меморандуму о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и субъектами хозяйствования – экспортерами зерна от 11 октября 2011 года.

«Объемы экспорта на 2012-2013 МГ должны быть определены и согласованы в письменной форме на 1 сентября 2012 года», - говорится в Дополнениях. Отмечается, что документ предусматривает продление действия подписанного Меморандума между правительством и участниками зернового рынка на текущий МГ – до 1 июля 2013 года. Документом предусмотрено совместно определять и согласовывать объемы экспорта зерна на основе предварительного баланса зерновых. В случае возможного введения ограничения экспорта зерна Минагропрод должен информировать участников рынка за 2 месяца до этого. Как отметил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко, сегодняшний документ очень важен для рынка, «чтобы мы не нанесли убытки для рынка, которые мы наносили, запрещая экспорт».

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подчеркнул, что в случае, если будет проэкспортировано свыше 80% зерновых из задекларированного объема, Минагропрод и участники зернового рынка будут собираться и принимать решение относительно дальнейших действий.

При этом министр подчеркнул, что на сегодня никаких предпосылок для ограничения экспорта зерна нет – урожай зерна и переходящие запасы будут достаточными для обеспечения внутреннего рынка и экспортного потенциала.

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