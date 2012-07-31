В Луганской области горит 4,5 га леса. В Ялте – уже 10 га

В Луганской области на территории Володарского сельского совета горит 4,5 га леса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, горит 1 га поверхностного смешанного леса, 1,5 га низового смешанного леса и 2 га сухой травы.

Сообщение о возгорании поступило в государственную пожарно-спасательную часть №15 от дежурного Свердловского лесничества сегодня в 11.00.

На месте события уже работают 12 человек, 2 автоцистерны и 1 аварийно-разливная станция подчиненной государственной пожарной части №15 и 3 человека, 1 автоцистерна государственной пожарно-спасательной части №34. Также к гашению привлечены 15 сотрудников, 2 автоцистерны, 2 трактора лесоохотничьего хозяйства, 6 человек и 3 водовозки Володарского сельского совета.

В 12.30 пожар был локализован. Ликвидация пожара продолжается.

***

Площадь пожара в заповеднике возле Ялты за несколько часов выросла на 2 га - до 10

Почти 500 человек и около 50 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет, пытаются потушить пожар в Ялтинском горно-лесном заповеднике, площадь которого за последние несколько часов выросла на 2 гектара - до 10 га.

Таковы данные на 14 часов сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

"К ликвидации пожара привлечены пожарный самолет АН-32П и два вертолета Ми-8, 478 человек, 48 единиц техники", - уточняет ведомство.

Тушение осложняют сильный ветер и скалы.

Как сообщал УНИАН, 0,6 га в заповеднике загорелись утром 30 июля. Правоохранители называют причиной ЧП поджог, они обнаружили возле места происшествия двоих человек, которые подозреваются в причастности к пожару.

Это второй крупный пожар в заповеднике за последнее время. Месяц назад там выгорели 8 га. Тогда причиной ЧП называли молнию, попавшую в дерево.