Потери Украины от сокращения экспорта молочной продукции оценивают в 80 млн долл.

Потери Украины от сокращения экспорта молочной продукции оцениваются в 80 млн долл. Такие оценки УНИАН озвучили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Сообщается, что по результатам первого полугодия 2012 г. экспорт молочной продукции из Украины в стоимостном выражении сократился на 29% по сравнению с первым полугодием 2011 г., или на 78,9 млн долл. Кроме негативного влияния запрета на импорт сыров Российской Федерацией, снижение экспорта произошло также за счет значительного уменьшения отгрузок сливочного масла и цельномолочной продукции. «Сырная война» с Россией негативно сказалось на внешнеторговом балансе страны и нанесла значительный ущерб молочной отрасли Украины. По данным Госстата, в РФ в первом полугодии 2012 г. было отгружено на 7,7 тыс. тонн сыра меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что привело к потерям в размере 46,8 млн долл. В то же время экспорт сыров в другие страны в стоимостном выражении остался неизменным, а в некоторых случаях и повысился.

По словам директора агентства AgriSurvey УКАБ Тараса Гагалюка, отрасль понесла потери не только из-за снижения экспорта сыров. «За первое полугодия 2012 г. было экспортировано на 20% меньше сухого молока, на 56% меньше цельномолочной продукции (молоко, кефир, сметана, ряженка, йогурт, сыры жирные и др.) и аж на 81% меньше масла сливочного. Общие потери составили 78,9 млн долл.», - сообщил он.

Однако наиболее негативные последствия для молочного сектора - именно от невозможности экспортировать сыры. «По данным нашего исследования, закупочные цены на молоко больше коррелируют именно с объемами экспорта сыров, а не масла или сухого молока. И это естественно, поскольку сыр - это основной экспортный продукт молокоперерабатывающей отрасли Украины. Поэтому вопросу поддержки отечественного производителя на внешних рынках необходимо уделять повышенное внимание», - утверждает Т.Гагалюк.

Напомним, Роспотребнадзор в феврале по результатам исследований установил, что в составе сыров украинских производителей ЧП КФ "Прометей", АО "Пирятинский сырзавод", ООО "Гадячсыр", ООО "Лозовской молочный завод, ЧП "Рось"филиал "Ахтырский сырокомбинат", ПАО "Дубномолоко" содержатся растительные жиры, информация о наличии которых не была указана на этикетке, что является нарушением российского техрегламента на молоко и молочную продукцию. В итоге продукты производства этих предприятий попали под запрет для реализации в России.

В середине мая ведомство разрешило четырем украинским заводам вернуться на российский рынок. Речь идет о продукции предприятий "Пирятинский сырзавод", "Дубномолоко", "Гадячсыр" и "Прометей".