Повышение нормативной денежной оценки сельхозземли отменят

Правительство может отменить повышение нормативной денежной оценки сельскохозяйственной земли. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

По словам Н.Присяжнюка, подготовлено решение об отмене постановления о повышении нормативной денежной оценки земли, учитывая сложную ситуацию, в которую в текущем году попали аграрии.

«Этот проект постановления уже направлен в Правительство и в ближайшее время будет рассмотрен и принят», - сообщил министр.

Напомним, больше года назад правительство своим постановлением увеличило нормативно-денежную оценку сельзхозземли на коэффициент 1,756.

Ряд аграрных организаций обратились к правительству с просьбой приостановить действие постановления Кабмина от 31 октября 2011 г. № 1185 «О внесении изменений в Методику нормативной денежной оценки земли сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов» до разработки обоснованной нормативной денежной оценки земель, которая будет отвечать экономическим реалиям.

В частности, в обращении отмечалось, что повышение нормативной денежной оценки земли сельхозназначения в 1,756 раза, по оценкам организаций, приведет к дополнительным потерям производителей в размере свыше 4,5 млрд грн, что негативно отразится на финансово-хозяйственной деятельности компаний.