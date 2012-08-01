В Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

Согласно сообщению Главного управления ветеринарной медицины в Запорожской области, 30 июля 2012 года в с. Комишеватка Приморского района Запорожской области в личном хозяйстве был выявлен падеж свиней. Для экспертизы материал от погибших животных был направлен для исследования в Государственный научно-исследовательский институт по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе.

В результате исследования выявлено, что животные погибли от вируса АЧС.

Отмечается, что вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни 31 июля 2012 г. введен карантин, перекрыта автомобильная дорога, проходящая через населенный пункт, и обеспечено движение автотранспорта в объезд.

Рабочая группа выехала в Запорожскую область для координации действий по ликвидации болезни и недопущению дальнейшего распространения возбудителя болезни в другие регионы Украины, проведены перераспределение и доставка дезсредств для осуществления оперативных мероприятий, проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Запорожской облгосадминистрации, с Министерством чрезвычайных ситуаций согласовано выделение необходимого количества напалма для сжигания трупов животных в ходе ликвидации вспышки болезни.

В связи со сложившейся ситуацией, Госветфитослужба обращает внимание граждан, которые содержат свиней в личных частных хозяйствах, на недопущение скармливания животным пищевых отходов животного и неизвестного происхождения, недопущение покупки продуктов животного происхождения в местах стихийной торговли, недопущение контакта собственных животных с дикими, синантропными животными и посторонними лицами.

С целью локализации и недопущения распространения возбудителя болезни, на территории возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.