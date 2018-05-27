Ржавые комбайны "объедают" страну

Устаревшая сельскохозяйственная техника теперь стала в один ряд с такими угрозами урожая, как засуха, затопления, нехватка средств, проблемы с элеваторами, негативные изменения в законодательстве и тому подобное... Из-за поржавевших, морально и физически изношенных комбайнов ежегодно страна теряет около 6 млн тонн зерна, то есть почти 10% собранного урожая. По этой же причине примерно на 10-15% растет себестоимость продукции.

В этом году с началом уборочной кампании снова заговорили об отсутствии высококачественной современной техники. А причина – снижение урожая зерновых из-за неблагоприятных погодных условий. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины снизило прогноз производства зерна до 45,3 млн тонн, что на 20% ниже урожая 2011 года (в прошлом году украинские аграрии собрали 56,7 млн. тонн зерна). Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снижение урожая до 42 млн тонн. По прогнозам ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», урожай зерновых может сократиться до 40 млн тонн. Имеется свой прогноз и у премьер-министра Николая Азарова. Он оптимист – намолотим 46-47 млн. тонн зерновых, говорит. Премьер ездит по полям, урожай видит, посему и прогнозирует. Но сейчас не о нем.

Снижение урожая, разумеется, сопровождается финансовыми потерями. Минагропрод оценивает потери аграриев в 13,6 млрд грн. «Это потери от недобора урожая по отношению к прошлому году, оцененные в ценах реализации, сформировавшихся на сегодняшний день», - сообщил директор департамента экономического развития и аграрного рынка Сергей Кваша. В то же время, он надеется, что рост цен на мировом рынке частично сумеет компенсировать потери аграриев. Об этом же, только немного раньше, говорил министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Присяжнюк. Он был уверен, что рост мировых цен на зерно компенсирует аграриям недобор урожая. «Мы имеем определенные потери зерновых, однако уровень мировых цен и показатели производства свидетельствуют, что цены компенсируют этот недобор. И я уверен, что те, кто в этом году занимались зерновыми, будут в выигрыше», - сказал министр.

К чему вся эта предыстория? В прошлом году, когда урожай был рекордным и всем его хватало, забывали о потерях нашего сельского хозяйства из-за старой техники. А уже в этом году, когда не просто каждую копейку будут считать, но и каждый колосок, вспоминают, что часть и без того невысокого урожая будет утрачена из-за отсутствия высококачественных машин.

Господин Присяжнюк как главный аграрий страны возглавил «движение за улучшение технического состояния села». Он заявил, что обеспечение селян высококачественной современной техникой позволит сохранить до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно. «Из-за отсутствия зерноуборочной техники около 6 миллионов тонн зерновых остается ежегодно на полях. Это большой объем, который мы не можем терять», - отметил Н.Присяжнюк. Но теряем. Чтобы оценить масштабы потерь, можно посмотреть на соседей. Белорусы в этом году планируют собрать 9 млн. тонн зерна (в 2011 году урожай зерна в этой стране составил 8,375 млн. тонн). По сравнению с ними мы со своими 6 млн. тонн потерянного зерна выглядим просто транжирами.

К сожалению, по оценкам экспертов, качественный и современный парк техники имеют не более 25% отечественных сельскохозяйственных предприятий. О необходимости обновления парка, обеспечения аграриев современной техникой говорят не один год как сами сельхозпроизводители, так и чиновники и эксперты. Но быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Разговоры о неудовлетворительном состоянии машин уже стали привычным явлением, но от этого мало что меняется. И в таких условиях аграрии вынуждены работать (ведь урожай не может годами ждать хороших комбайнов), эксперты – констатировать, что все плохо, а государственные мужи – обещать: есть четкие планы, скоро все будет хорошо.

По словам руководителя направления смазочных материалов для сельского хозяйства компании Invent Group Игоря Жеденко, обеспеченность украинских аграриев зерноуборочной техникой не превышает 35-40%. При этом срок службы около 80% имеющейся техники истек, соответственно, говорить об эффективности таких агрегатов не приходится.

«Как поставщик смазочных материалов, наша компания сотрудничает со многими аграрными компаниями. Реальное состояние дел мы видим собственными глазами, обслуживая технику клиентов. Можно смело говорить о том, что качественный и современный парк техники имеют не более 25% отечественных сельскохозяйственных предприятий», - отметил он.

Комментируя слова Присяжнюка о 6 млн. тонн ежегодных потерь, Жеденко заявил, что на самом деле этот показатель намного выше, потому что нужно говорить не только о прямых, но об опосредованных потерях. «Это урожай, который во время жатвы был поврежден, что не позволяет его зачислить к высокому классу качества и, соответственно, реализовать по большей цене», - поясняет эксперт.

Также, по его словам, морально устаревшая и изношенная сельскохозяйственная техника приводит к росту себестоимости аграрной продукции примерно на 10-15% (в зависимости от уровня хозяйства и обрабатываемых им культур). «С учетом и без того невысокой конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса, такие расходы ему просто не по карману», - говорит И.Жеденко.

В то же время, обновление парка техники требует значительных инвестиций и времени. Эксперт приводит пример прошлого года, когда аграрии потратили свыше 3 млрд грн и приобрели около 10 тыс. единиц техники. «Минувший год считается удачным, потому что до этого из-за финансового кризиса технику практически не закупали. Но задумаются над тем, что удачным мы называем год, когда было приобретено 10 тыс. единиц техники, хотя ежегодная потребность составляет 50 тыс. единиц только комбайнов (и это по очень скромным оценкам Министерства аграрной политики)», - отмечает эксперт.

Решить проблему можно с помощью как государственных программ льготного кредитования закупки техники, так и всевозможных лизинговых проектов, которые аграриям предлагают коммерческие структуры, считает эксперт. «Это задача, на реализацию которой могут пойти годы. С учетом того, что технике свойственно выходить из строя или просто прекращать эффективно работать ввиду окончания рекомендованных сроков эксплуатации, процесс обновления должен быть непрерывным», - отмечает Жеденко. Эксперт вспомнил еще об одной проблеме: отечественные фермеры покупают дорогую современную технику, но не знают, как ее правильно обслуживать. В результате техника работает неэффективно или не используется в соответствии с ее реальными возможностями, поэтому нужно проводить и просветительскую работу, считает он.

Министр сельского хозяйства, назвав цифру 6 млн. тонн потерь, также сразу начал рассказывать, что делает министерство для улучшения ситуации. А оно, чтобы вы не сомневались, уже имеет четкое видение того, как обеспечить сельскохозяйственной техникой аграриев.

«Четыре месяца назад координацию деятельности сельскохозяйственного машиностроения передали Министерству аграрной политики и продовольствия (раньше этим занимались два департамента, один - в Минагрополитики, другой - в Минпромполитики - авт.). Мы внесли в Верховную Раду соответствующий законопроект, который даст возможность начать локализацию производства иностранной техники с 20-25%, а не с 50% [импортных составляющих], ввести определенные льготы на ввоз комплектующих частей, что уже сделано. То есть наша задача начать сборку зерноуборочной техники и тяжелых тракторов в Украине», - подчеркнул Присяжнюк.

Сейчас ведомство ведет переговоры с ведущими мировыми производителями сельскохозяйственной техники относительно начала мультибрендовой сборки техники в нашей стране, обрадовал министр. Вспомнил он и о необходимости внедрения системы лизинга для средних и малых сельхозпроизводителей, а также создания механизированных отрядов.

«Небольшие сельхозпроизводители не имеют достаточно средств для приобретения качественной техники, поэтому мы должны внедрять систему лизинга. Кроме того, есть фермеры, которые, покупая технику в кредит, не используют ее по полной. Поэтому государство будет мотивировать создание механизированных отрядов. Их эффективность подтверждают эксперты и опыт некоторых областей, в частности Киевской, где они действуют. Стоимость их услуг в последнее время уменьшилась на 80-90 гривен и теперь составляет 300-320 гривен», - отметил он.

Таким образом, остается посмотреть, станет ли эффективной концентрация в Минагрополитики всех рычагов для обеспечения сельхозпроизводителей лучшей техникой. И когда наконец из стандартной фразы о «четком видении решения проблем» исчезнет слово "видение"...

Мирослава Холявинская (УНИАН)