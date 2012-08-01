В Украине в І полугодии продано 1,2 тыс. га земли на 550 млн грн

В Украине в январе-июне 2012 года продано 1 427 земельных участков несельскохозяйственного назначения площадью 1,2 тыс. га стоимостью 550 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

В частности, за указанный период на земельных торгах было продано 888 участков стоимостью 16,4 млн грн. Также на земельных торгах проданы права аренды на 358 участков площадью около 6,3 тыс. га стоимостью 24,1 млн грн.

С начала текущего года в бюджеты разных уровней от продажи участков несельскохозяйственного назначения поступило 503 млн грн, в том числе в госбюджет - 50,2 млн грн.

В Госземагентстве напомнили, что в январе-июне 2011 года в Украине было продано 1 532 земельных участка и права аренды на них площадью 3,8 тыс. га стоимостью 341,2 млн грн. Из них на земельных торгах реализованы 28 участков площадью 46,65 га стоимостью 27,8 млн грн и права аренды на 208 земельных участков площадью 3,2 тыс. га стоимостью 10,4 млн грн.