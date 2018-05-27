"Свиная чума" может поразить экономику Украины

Африканская чума свиней добралась до Украины - сегодня ветслужба сообщила, что в Запорожской области зафиксировано заболевание свиней этим вирусом. Специалисты употребляют словосочетание "впервые в истории"... Для страны это грозит колоссальными убытками, начиная от уничтожения скота вокруг очага заболевания и заканчивая ограничением экспорта мяса и зерновых из страны.

Не убереглись...

Из года в год украинская ветслужба употребляла словосочетание "африканская чума свиней" (АЧС) только со словами "угрожает", "профилактика", "принять меры предосторожносты", "не допустить". Увы, в этом году пришлось констатировать АЧС как отечественную реалию - в Запорожской области зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой. В личном хозяйстве был выявлен падеж свиней и после проведения экспертиз установлен неутешительный диагноз.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет и почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает. АЧС не представляет угрозы для здоровья людей, но наносит большие экономические убытки, поскольку в очаге заболевания уничтожается все поголовье свиней и может быть ограничен экспорт зерна и мяса из неблагополучных регионов.

Вероятным источником инфекции Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины называет завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В России АЧС «бушует» с 2007 года, и локализовать очаги заболевания российская ветслужба не в силах. В зоне риска находились и находятся шесть областей Украины – АР Крым, Донецкая, Запорожская, Луганская, Сумская и Харьковская области. По информации ветеринаров, вирус АЧС может попасть в эти области с территории России, где ситуация по этому заболеванию очень напряженная.

Чтобы снизить риск проникновения вируса на территорию Украины, Госветфитослужба приняла ряд мер — от перевода свинокомплексов в закрытый режим работы до установления отпугивающих ракет на границе между Россией и Украиной, чтобы дикие кабаны, которые могут быть переносчиками заболевания, не мигрировали на территорию страны. Однако принятых мер оказалось недостаточно и вирус попал на территорию Украины.

«Ситуация эндемична — вирус в природе не контролируется и может возникать в любом месте. Мы максимум делаем и сделаем все для того, чтобы это заболевание на территорию Украины не попало, но мы должны быть готовы и к другому», - заявлял занимавший в то время должность председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Иван Бисюк.

Методы борьбы

На случай возникновения АЧС на территории Украины уже заранее было подготовлено постановление, согласно которому государство будет компенсировать населению изъятый в очаге заболевания на убой скот по рыночной цене. Это, по мнению ветеринаров, обеспечит успех борьбы с АЧС. На сегодня информацию о том, принято ли это постановление, выяснить не удалось.

А ведь от того, каким путем пойдут украинские власти, напрямую зависит успех или провал мероприятия. На эту мысль наталкивает, как минимум, опыт РФ, который пока заставляет лишь вспоминать фразу "на ошибках учатся". В России при первых вспышках заболевания государство отказалось компенсировать населению стоимость изъятого скота, в связи с этим люди скрывали заболевший скот, что не дало возможности оперативно «зачистить» территорию и локализовать заболевание. У нас же практика компенсации стоимости изъятого поголовья подтвердила свою эффективность еще при вспышке вируса птичьего гриппа, когда в Крыму очень быстро удалось стабилизировать ситуацию, потому что население отдавало все поголовье, получая в обмен рыночную цену.

На сегодня в очаге возникновения болезни в Запорожье введен карантин, перекрыта автомобильная дорога, проходящая через населенный пункт, и обеспечено движение автотранспорта в объезд.

Рабочая группа выехала в Запорожскую область для координации действий по ликвидации болезни и недопущению дальнейшего распространения возбудителя болезни в другие регионы Украины, проведены перераспределение и доставка дезинфицирующих средств для осуществления оперативных мероприятий.

В связи со сложившейся ситуацией, Госветфитослужба просит граждан, которые содержат свиней в личных частных хозяйствах, на скармливать животным пищевые отходы животного и неизвестного происхождения, не допускать покупки продуктов животного происхождения в местах стихийной торговли, не допускать контакта собственных животных с дикими, синантропными животными и посторонними лицами.

Для локализации и недопущения распространения возбудителя болезни, на территории возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Впрочем, откликнется ли население с готовностью на призыв к сознательности, видимо, таки будет зависеть от финансовой подпитки этой самой сознательности со стороны властей.

Цену вопроса определит масштабность проблемы

АЧС может нанести огромный экономический ущерб стране, поскольку при вспышке заболевания в 20-километровой зоне вокруг эпицентра заболевания уничтожается все поголовье свиней, а также другие страны могут вводить запрет на ввоз животноводческий продукции и зерна из зараженной территории. “Если вирус попал на территорию, практически всех свиней нужно сжечь... На сегодняшний день Российская Федерация тысячами, сотнями утилизирует поголовье свиней”, - заявлял ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

Однако, пока эксперты не видят оснований для ограничения экспорта украинского зерна. «Я считаю, что наши службы, которым положено и которые знают, что делать, полностью выполнят свою функцию, они ее уже выполняют, и никаких абсолютно последствий для экспорта украинского зерна быть не может», - заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

Он отметил, что в связи с карантином специалисты ветслужбы проведут забой свиней на подворьях и на этом инцидент должен быть исчерпан.

«Я думаю, что это локально и все будет очень быстро локализировано. На зерне это ни коем образом не должно отразиться», - также считает руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

В свою очередь, генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа отметил, что если и будет введен запрет на экспорт зерна, то это будет касаться только региона, где зафиксирована вспышка. «Россия, не смотря на вспышки АЧС в некоторых регионах, продолжает экспортировать зерно, кроме тех регионов, где выявляют заболевание», - отметил он.

В.Лапа отметил, что приоритетным с точки зрения экспорта является вопрос максимально быстрой локализации очага заболевания. При этом он добавил, что ограничение экспорта зерна, если оно будет касаться только Запорожской области, не повлияет на общий объем украинского экспорта, поскольку на сегодня Запорожье является очень проблемным регионом в плане погодных условий и урожай зерна там не очень хороший.

При этом эксперты не исключают, что может быть введен запрет на экспорт украинской свинины.

«Я не исключаю, что будет запрещен экспорт свинины из Украины, но это не настолько больно бьет, потому что за прошлый год Украина экспортировала 15 тыс. тонн свинины. Но перспективы по экспортным рынкам это сильно подрежет», - отметил В.Лапа.

Колесник также считает, что если очаг заболевания быстро локализовать, то к запретам поставок мяса это не приведет, однако не исключает такую вероятность. «Поставки свинины идут в основном в Россию и она может принять запрет, несмотря на то, что этот вирус из России и завезен. Прогнозировать действия Онищенко [руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко - ред.] сложно, но в принципе запрет возможен», - добавила эксперт.

Если Украина обойдется «легким испугом» и очаг заболевания будет быстро локализован и ликвидирован, то потери для экономики страны могут быть минимальными. Но если вирус распространится на другие территории Украины и приведет к запрету экспорта свинины и, главное, экспорту зерна, который прогнозировался в объеме 20-22 млн тонн, ущерб будет значительным — начиная от потерь скота и заканчивая недополучением валютной выручки. Эксперты пока отказываются комментировать возможный размер убытков, надеясь, что ветеринарная служба сможет оперативно взять под контроль ситуацию.

Лилия Коваль (УНИАН)

P.S. На четверг, 2 августа, запланирована пресс-конференция руководства Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, на которой, как ожидается, должны быть озвучены конкретные решения по борьбе с АЧС.