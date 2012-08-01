Вспышка АЧС в Украине не приведет к запрету экспорта зерна - эксперты

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Украине не приведет к запрету на экспорт зерна, но может быть ограничен экспорт свинины. Такое мнение высказали корреспонденту УНИАН опрошенные эксперты.

«Я считаю, что наши службы, которым положено и которые знают, что делать, полностью выполнят свою функцию, они ее уже выполняют, и никаких абсолютно последствий для экспорта украинского зерна быть не может», - заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко. Он отметил, что в связи с карантином специалисты ветслужбы проведут убой свиней на подворьях, и на этом инцидент должен быть исчерпан.

«Я думаю, что это локально и все будет очень быстро локализировано. На зерне это никоим образом не должно отразиться», - также считает руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

Генеральный директор ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир Лапа отметил, что если и будет введен запрет на экспорт зерна, то это будет касаться только региона, где зафиксирована вспышка. «Россия, несмотря на вспышки АЧС в некоторых регионах, продолжает экспортировать зерно, кроме тех регионов, где выявляют заболевание», - сказал он.

В.Лапа отметил, что приоритетным с точки зрения экспорта является вопрос максимально быстрой локализации очага заболевания. При этом он добавил, что ограничение экспорта зерна, если оно будет касаться только Запорожской области, не повлияет на общий объем украинского экспорта, поскольку на сегодня Запорожье является очень проблемным регионом в плане погодных условий и урожай зерна там не очень хороший.

При этом эксперты не исключают, что может быть введен запрет на экспорт украинской свинины.

«Я не исключаю, что будет запрещен экспорт свинины из Украины, но это не настолько больно бьет, потому что за прошлый год Украина экспортировала 15 тыс. тонн свинины. Но перспективы по экспортным рынкам это сильно подрежет», - отметил В.Лапа.

М.Колесник также считает, что если очаг заболевания быстро локализовать, то к запретам поставок мяса это не приведет, однако не исключает такую вероятность. «Поставки свинины идут в основном в Россию, и она может принять запрет, несмотря на то, что этот вирус из России и завезен», - добавила эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины. Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чума свиней может "поразить" экономику Украины