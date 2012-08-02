Суд возбудил дело о банкротстве "Национальных алкогольных традиций"

Хозяйственный суд Донецкой области возбудил дело о банкротстве ООО "Национальные алкогольные традиции" (НАТ) (Донецкая обл.), ранее одного из крупнейших производителей алкоголя в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовано 2 августа в газете "Голос Украины".

Распорядителем имущества компании назначен арбитражный управляющий Сергей Голобородько.

Напомним, ООО "Национальные алкогольные традиции" входило в группу компаний "Баядера". В конце декабря 2011 года было создано ООО "Алкогольные традиции", которое объединяет ООО "Национальная водочная компания" и ПАО "Коблево", входившие ранее в группу "Баядера".

Справка УНИАН. Компания "Алкогольные традиции" производит и реализует продукцию под торговыми марками "Хлебный дар", "Цельсий", "Козацька Рада", Rada, "Перша Гильдия", "Байка", La Femme, "Моя", KOBLEVO, BON VIN, Marengo, Paloma, "Свит натуральних вин" и Carta de vinos.