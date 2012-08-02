Ежегодную сертификацию зернохранилищ отменили

Правительство ввело бессрочные сертификаты соответствия услуг по хранению зерна, тогда как ранее выдавались сертификаты сроком действия 1 год. Это закреплено постановлением Кабинета министров от 18 июля 2012 г. № 692, опубликованном на сайте правительства.

«Срок действия сертификата - бессрочно. В случае если предприятие не является собственником зернохранилища, срок действия сертификата распространяется на период пользования (аренды, лизинга) зернохранилищем и прекращается с даты прекращения его использования», - говорится в документе.