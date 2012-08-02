Франция призывает G20 не допустить запрета на экспорт зерна из России и Украины

Франция инициирует проведение заседание G20 с целью не допустить введения запрета на экспорт зерна из России и Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

«Очень важное событие — обращение президента Франции к руководителям стран G20 о том, чтобы провести в этом месяце срочное заседание и обговорить ситуацию на мировом рынке зерна. Это связано с тем, что мировые цены уже повысились на 40% и продолжают расти», - отметил он.

По словам Л.Козаченко, продолжающийся рост цен может создать сложную ситуацию не только для стран, страдающих от голода, но и для развитых стран. «Это может стать основанием для пересмотра своих решений украинским правительством. Но одно из условий, на которых настаивает Франция: ни Россия, ни Украина не должны ввести ограничения на экспорт зерна», - сообщил он.

Как заявляет Л.Козаченко, если это случится, то цены на мировых рынках могут вырасти в два раза, потому что именно в этом регионе сконцентрирован основной резерв мирового продовольственного зерна.

Как сообщал УНИАН. Во время правительственного заседания 31 июля Кабинет Министров и профильные общественные организации договорились согласовывать объемы экспорта зерна на 2012-2013 маркетинговый год (МГ, июль 2012 – июнь 2013).

Об этом говорится в Дополнении к Меморандуму о взаимопонимании между Министерством аграрной политики и продовольствия Украины и субъектами хозяйствования – экспортерами зерна от 11 октября 2011 года.

«Объемы экспорта на 2012-2013 МГ должны быть определены и согласованы в письменной форме на 1 сентября 2012 года», - говорится в Дополнениях. Отмечается, что документ предусматривает продление действия подписанного Меморандума между правительством и участниками зернового рынка на текущий МГ – до 1 июля 2013 года. Документом предусмотрено совместно определять и согласовывать объемы экспорта зерна на основе предварительного баланса зерновых. В случае возможного введения ограничения экспорта зерна Минагропрод должен информировать участников рынка за 2 месяца до этого.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк подчеркнул, что в случае, если будет проэкспортировано свыше 80% зерновых из задекларированного объема, Минагропрод и участники зернового рынка будут собираться и принимать решение относительно дальнейших действий.

При этом министр подчеркнул, что на сегодня никаких предпосылок для ограничения экспорта зерна нет – урожай зерна и переходящие запасы будут достаточными для обеспечения внутреннего рынка и экспортного потенциала.