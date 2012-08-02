Госветфитослужба надеется на ликвидацию вспышки АЧС в очаге заболевания

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины (Госветфитослужба) надеется на локализацию и оперативную ликвидацию вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в очаге заболевания - в селе Камышеватка Запорожской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве председатель Госветфитослужбы Владимир Горжеев.

«Я лично ожидаю, что нам все-таки удастся локализовать болезнь именно в этом населенном пункте, чтобы она дальше не пошла», - сказал В.Горжеев.

Он отметил, что село Камышеватка находится в степной зоне, и там нет диких кабанов, которые являются переносчиками заболевания.

«Мы надеемся, что дальше болезнь не распространится на соседние села и надеемся, что нам удастся локализовать эту болезнь», - добавил он.

В.Горжеев сообщил, что в настоящее время определены две зоны: до 10 км и до 150 км вокруг очага заболевания, и в этих зонах проводится клинический надзор за поголовьем свиней, в том числе имеющегося у населения, и на сегодняшний день никаких отклонений в их состоянии не зафиксировано.

Кроме того, в 10-тикилометровой зоне запрещена торговля живыми свиньями и свининой. Также в очаге заболевания запрещено перемещение любой продукции, в том числе растительного производства. В пределах Запорожской области любое перемещение находится под контролем главного государственного ветеринарного инспектора области. «За пределы Запорожской области не будет перемещено никакое животное или сырье животного происхождения без разрешения Госветфитослужбы. Такой приказ я подписал», - отметил В.Горжеев.

Он обратился к населению с просьбой сообщать в ветеринарную службу о малейших подозрениях на заболевание свиней, а также призвал не использовать пищевые отходы в кормлении скота.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Кроме того, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.

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