Официальное открытие Сорочинской ярмарки назначено на 15 августа

С 14 по 19 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области состоится Национальная Сорочинская ярмарка.

Официальное открытие - 15 августа в 11.00, сообщили УНИАН в пресс-службе ярмарки.

По их данным, заявку для участия в ярмарке подали предприятия «Кременчугмясо» и Полтавский мясокомбинат, Дружковская пищевкусовая фабрика, хлебозавод «Южный», Миргородский завод минеральных вод, Лубенский молочный завод, предприятия тяжелой промышленности - Крюковский вагоностроительный завод, Кременчугский колесный завод и завод дорожных машин, а также «Слобожанская ярмарка».

На ярмарке будут широко представлены продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед, посуда и много всего хорошего и полезного.

Впервые в этом году будет организован городок мастер-классов «Сорочинская мастерская». Среди них - изготовление кукол-мотанок, писанок, оберегов, вышивок, народных украшений, скульптура и гончарство.

В течение всех дней на сценах ярмарки будут выступать творческие коллективы из Украины и других стран.