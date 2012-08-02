УАК прогнозирует увеличение потерь аграриев от засухи до 15 млрд грн

Президент Украинской аграрной конфедерации (УАК) Леонид Козаченко прогнозирует увеличение потерь аграриев от засухи с 13,6 млрд грн до 15 млрд грн.

Об этом он сообщил корреспонденту УНИАН.

«Мы считали, что где-то в рамках 15 млрд грн - это будут потери аграриев от погодных условий... Если в этих условиях будет введен запрет на экспорт зерна, государство не сможет компенсировать потери аграриям», - считает Л.Козаченко.

По его словам, ограничение экспорта зерна создаст проблемы для аграриев. «Цены на мировом рынке на сегодняшний день очень привлекательны, и дали бы возможность улучшить финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий, страдающих от засухи», - отметил он.

Л.Козаченко допускает, что ограничение экспорта может быть введено в связи с карантином из-за африканской чумы свиней. В то же время, он уверен, что до конца года никаких ограничений по экспорту не будет.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины оценивает потери аграриев от недобора урожая из-за неблагоприятных погодных условий в 13,6 млрд грн.