Кабмин может уменьшить количество проверок получающих госдотации хозяйств — Присяжнюк

Правительство может уменьшить количество проверок хозяйств, получающих государственную дотацию. Об этом сегодня во время рабочей поездки в Черновицкую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, сообщила пресс-служба Минагропрода.

В сообщении отмечается, что уменьшение проверок необходимо для того, чтобы увеличить количество желающих воспользоваться государственной финансовой помощью. Такое решение инициировал Президент Украины Виктор Янукович, и сейчас министерство проводит переговоры с контролирующими органами.

«Государственные средства требуют контроля их использования, но проверки все же необходимо минимизировать. И мы этот вопрос уже доносим до контролирующих структур, поскольку жесткие проверки заставляют сельхозпроизводителей не пользоваться государственной помощью. К примеру, из 300 млн грн, которые правительство направило на компенсацию за потери озимых, было выплачено всего 26 млн грн», - сказал министр.

По его словам, министерство пытается привлечь к программам государственной финансовой поддержки именно крестьян, и это происходит посредством сельских и поселковых советов.