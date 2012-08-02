«Укрпиво» заявляет об убытках производителей из-за языкового закона

Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво» заявляет об убытках производителей из-за необходимости изменить упаковку после принятия языкового закона и просит отменить эту норму.

Об этом говорится в сообщении компании «Укрпиво», переданном агентству УНИАН.

В сообщении говорится, что производители обеспокоены принятием Верховной Радой Закона «Об основах государственной языковой политики», которым, в частности, предусмотрено, что маркировка товаров, инструкции об их применении и т.п. выполняются на государственном языке и на региональном языке или языке меньшинства.

Отмечается, что выполнение производителями этой нормы потребует немедленных радикальных изменений во многих частях производственных, логистических, бизнес- и других процессов, из-за которых не только пивобезалкогольная отрасль, а все отечественные товаропроизводители вынуждены будут нести многомиллионные убытки. «Выполнение этой нормы закона потребует отзыва и списания огромных объемов готовой продукции вплоть до полной остановки производства и продажи товаров в Украине в связи с отсутствием их надлежащей маркировки. Ведь эта законодательная инициатива не предполагает ни срока на техническое переоборудование предприятий, ни самой процедуры перехода к внедрению многоязычного требования в маркировке товаров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия несут огромные убытки после принятия указанного закона и в части предотвращения дальнейшего использования уже изготовленной и приобретенной упаковки и этикетки. «Производители заблаговременно заказывают их крупными партиями, которые изготавливаются в соответствии с действующими на момент заказа правилами маркировки. Поэтому предприятия хранят их запасы на несколько месяцев и даже на год вперед. А в случае вступления этой статьи закона, реализовать на рынке товары с использованием всех ранее приобретенных упаковочных материалов и этикеток, которые не соответствуют новым требованиям, будет невозможно», - отмечают в компании «Укрпиво».

Кроме того, региональными языками, согласно действующему законодательству, могут быть языки территориальных общин не только крупных административных образований, но и отдельных районных центров, городов, сел и тому подобное. Исходя из этого, компании должны будут дополнительно маркировать продукцию определенным языком для только одного района или даже деревни. Таким образом, с точки зрения организации бизнес-процессов, администрирование самой процедуры от изготовления до сбыта товара с маркировкой региональными языками является практически невозможным. Кроме больших финансовых убытков, это дополнительно неизбежно приведет к большому количеству нарушений в связи с неконтролируемым перемещением продукции из одного региона в другой.

«Со вступлением в силу этого закона, кроме многомиллионных убытков на замену уже изготовленной продукции и этикетки, мы не сможем четко придерживаться требований законодательства. Ведь компания в очень короткий срок должна ввести администрирование этикетки со всеми региональными языками и языками меньшинств, которых в Украине насчитывается 18, в регионах их распространения. На сегодняшний момент мы не представляем, каким образом можно изготовить этикетку с таким количеством языков для разных регионов страны, пока недоступна информация, необходимая для определения границ местностей с региональными языками. Следует отметить, что такого подхода к внедрению изменений в законодательство о маркировке нет ни в одной стране! Мы считаем практически невозможным внедрение этой нормы закона в операционную деятельность компании-производителя. Мы полностью поддерживаем инициативу ЗАО «Укрпиво» об отмене этой нормы закона», - отметила директор по юридическим вопросам Carlsberg Ukraine Наталья Бондаренко.

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