Аэрофотосъемка для госземкадастра завершена

Государственное агентство земельных ресурсов Украины завершило аэрофотосъемку территории Украины и изготовление ортофотопланов по проекту «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра», сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, агентство завершило аэрофотосъемку в масштабе 1:25000 и 1:8000. Кроме того, специалисты землеустроительной службы изготовили ортофотопланы в масштабе 1:10000 на площади 602,4 тыс. кв. км, 1:5000 — 57,3 тыс. кв. км и в масштабе 1:2000 — 23,7 тыс. кв. км, что полностью соответствует показателям заключенных договоров.

Также уточнены индексные кадастровые карты на площади 556,2 тыс. кв. км, что составляет 92,8% от законтрактованных объемов площади всей территории Украины.

В ведомстве отметили, что органы земельных ресурсов завершили работы по преобразованию в электронный растровый вид графической части имеющейся документации по нормативной денежной оценке земель населенных пунктов, проектов разгосударствления и приватизации земель сельскохозяйственных предприятий и проектов землеустройства по размежеванию земель государственной и коммунальной собственности.

Ранее Госземагентство планировало до конца первого полугодия 2012 года завершить формирование программно-аппаратного комплекса государственного земельного кадастра (ГЗК).

Планируется, что с 1 января 2013 года для всех желающих будет открыт доступ к автоматизированной системе госземкадастра через Интернет. В частности, на ортофотопланах можно будет увидеть границы административно-территориальных образований, границы индексных кадастровых зон и кварталов, границы земельных участков, их кадастровые номера, с указанием формы собственности или пользования, ограничения в использовании земель.

2 августа 2011 г. Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины № 3613–VI «О Государственном земельном кадастре», принятый Верховной Радой 7 июля 2011 г.

Закон определяет, что Государственный земельный кадастр – единая государственная геоинформационная система сведений о землях, расположенных в пределах Государственной границы Украины, о их целевом назначении, ограничении в их использовании, а также данных о количественной и качественной характеристике земель, их оценке, о распределении земель между владельцами и пользователями.