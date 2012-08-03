В Тернопольской области в сентябре запустят крупный тепличный комплекс

Крупный тепличный комплекс будет запущен в сентябре в Тернопольской области. Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на министра Николая Присяжнюка, строительство современного тепличного комплекса, который войдет в пятерку крупнейших производств в Украине и станет одним из крупнейших в Европе, завершается в селе Синьков Тернопольской области.

Тепличный комплекс будет производить 4 тысячи тонн томатов и 1,5 тонны перца ежегодно, что позволит сократить импорт перца на 20%.

«Ознакомившись со строительством тепличного комплекса, мы уже понимаем, что он будет одним из крупнейших не только в Украине, но и в Европе. Для выращивания овощей, в том числе закрытого грунта, на территории нашего государства есть много благоприятных факторов. Во-первых, 46 миллионов потребителей и соседние рынки, в том числе и восточные, где есть спрос на овощи. Во-вторых, наше географическое положение дает возможность экспортировать отечественную продукцию на рынки многих стран», - отметил министр.

Всего Минагропрод оценивает потенциал увеличения площадей тепличных комплексов с 420 га, которые существуют сегодня, до 1 тысячи га в ближайшие несколько лет.