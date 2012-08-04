Потери урожая зерновых понесли южные и центральные области Украины

Потери урожая зерновых понесли южные и центральные регионы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк во время Международного этнографического фестиваля «Жнива 2012 – толока» в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины в Пирогове.

«Буквально вчера я был в Тернопольской области, позавчера на Буковине, и урожаи в этих регионах достаточно высокие, можно сказать достигают исторических максимумов. О чем это говорит: часть наших регионов понесла потери урожая, это южные и центральные регионы. Западные и северо-западные области имеют достаточно высокие урожаи. И сегодня не стоит вопрос, будет ли Украина с хлебом – Украина будет всегда с хлебом», – сказал Н.Присяжнюк.

В то же время министр отметил, что экспорт зерна в 2012 году прогнозируется на уровне 20-22 млн тонн. Он также отметил, что Украина будет в полном объеме выполнять свои обязательства относительно экспорта зерна.

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