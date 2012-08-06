Агрохолдинг «Нибулон» экспортирует в Иорданию 200 тыс. тонн пшеницы

В 2012/13 маркетинговом году агрохолдинг «Нибулон» экспортирует в Иорданию по меньшей мере 200 тысяч тонн пшеницы.

Об этом сообщается на сайте компании.

В соответствии с предоставленной информацией, 31 июля на международном тендере Министерство промышленности и торговли Иордании приобрело 100 тысяч тонн пшеницы у компании «Нибулон». Поставка пшеницы будет осуществлена в ноябре текущего года.

На предыдущем тендере на поставку 100 тысячи тонн пшеницы в Иорданию также победила украинская компания. Две партии по 50 тысяч тонн будут поставлены во второй половине августа и в первой половине сентября.

Кроме того, в рамках программы ООН World Food Program, во второй половине августа и первой половине сентября в Северную Африку, в Мавританию (порт Нуакшот), “Нибулон” поставит 9823,8 тонн украинской пшеницы.

В общей сложности в рамках World Food Program и государственных тендеров в 2008-2012 гг. компания осуществила поставку около 1,9 млн тонн зерна.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.

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