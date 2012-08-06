Площадь лесных пожаров в России из-за аномально высокой температуры не уменьшается

Москва. Из-за аномально высокой температуры площадь лесных пожаров в России не уменьшается.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал на совещании, посвященном борьбе с лесными пожарами.

Он отметил, что сложная ситуация сложилась в Сибири, на Дальнем Востоке, в Красноярском крае, в Ханты-Мансийском автономном округе и на некоторых других территориях.

По словам премьера, нынешнее лето стало абсолютно аномальным по засухам и температурам не только в Сибири, но и в ряде регионов Дальнего Востока, на Урале и в некоторых регионах России.

Д.Медведев подчеркнул, что после ликвидации пожаров необходимо выяснить, кто несет за это ответственность.

По его словам для тушения пожаров используется более 100 летательных аппаратов.

Премьер России напомнил, что МЧС РФ увеличит вдвое - с 6 до 12 штук группировку пожарных самолетов Бе-200 (оснащаются украинскими двигателями Д-436ТП, разработанными ЗМКБ «Прогресс» и производятся Запорожским моторостроительным предприятием «Мотор-Сич» - УНИАН).

В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков сообщил, что с учетом прогноза погоды до 20 августа ожидается сложная ситуация на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного регионов. По его словам, участие в тушении пожаров принимают более 200 тыс. человек и более 45 тыс. единиц техники.

По данным пресс-служба МЧС России, состоянием на утро сегодняшнего дня на территории страны зафиксировано 149 очагов возгорания, площадь активного горения – 289,11 га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Вчера на территории Российской Федерации был 181 очаг, а площадь активного горения составляла 138,59 га.

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