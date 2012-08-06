Климат Украины постепенно приближается к субтропическому, наподобие греческому

Климат Украины постепенно изменяется, приближаясь к субтропическому, и будет напоминать климат Греции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Николай Кульбида.

«С начала 80-х годов и до нынешнего года мы имеем достаточно стремительную тенденцию к росту среднегодовой температуры воздуха», - сказал он.

По словам М.Кульбиды, наиболее выражено потепление в Украине проявляется в холодный период года.

«Каждый следующий градус будет вызывать увеличение количества дней с температурой 35 и больше градусов, что приведет к все более засушливому характеру погодных условий», - объяснил он.

Также Н.Кульбида отметил, что даже тенденция к увеличению количества осадков в Украине «здесь не поможет, ведь они, преимущественно, ливневого характера и быстро испаряющиеся».

«По климатическим зонам Украина, особенно степная часть, постепенно приближается к сухим субтропикам, таких, как Греция, например», - констатировал Н.Кульбида.