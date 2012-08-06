В Украине с 8 августа ожидается снижение температуры воздуха

В Украине с 8 августа прогнозируется незначительное снижение температуры воздуха.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николай Кульбида.

«Уже сегодня постепенно началось движение атмосферных фронтов из Западной Европы дальше на восток, и можно говорить, что сегодня уже крайний запад Украины будет под воздействием этих атмосферных фронтов», - сказал он, отметив, что в этом регионе пройдут кратковременные грозовые дожди.

8-9 августа холодный атмосферный фронт с запада пройдет по большей части территории Украины, за исключением крайнего юга и востока. По словам Н.Кульбиды, в частности, в западных областях 8 августа температура снизится до 21-26 градусов, на севере – 24-29, на востоке, юге и в центре – до 26-31 градуса.

«То есть мы будем иметь снижение температуры на 7-10 градусов по максимальной температуре воздуха», - отметил Н.Кульбида.

10-11 августа в большинстве регионов Украины пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура днем будет 20-25 градусов, на юге и востоке – 27-32 градуса.

По словам директора гидрометцентра, с 12 по 16 августа будет наблюдаться «разнообразный характер погоды»: 12-14 августа почти по всей Украине будут идти кратковременные дожди с грозами, 15-16 – преимущественно без осадков.

«До 16 августа можно говорить о сохранении в Украине умеренного, как для этого времени, температурного режима», - сказал Н.Кульбида, отметив, что следующее повышение температуры начнется с западных областей с 15 августа и продолжится на юге, юго-западе и в центральной части Украины.

В то же время Н.Кульбида напомнил, что 6-8 августа в Украине ожидается жара, в частности на юге температура воздуха будет 40-41 градус.