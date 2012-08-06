Украина в июле экспортировала 1,2 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины в июле 2012-2013 маркетингового года (июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составил 1,207 млн тонн, что более чем в 2 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Сообщается, что в июле экспорт пшеницы составил 369,2 тыс. тонн, в том числе продовольственной – 241,8 тыс. тонн, ячменя – 47,9 тыс. тонн, кукурузы – 787,9 тыс. тонн.

Всего с начала нового МГ и по состоянию на 3 августа экспорт зерна из Украины составил 1,257 млн тонн, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. В частности, за этот период Украина поставила на внешние рынки 406,9 тыс. тонн пшеницы против 171,3 тыс. тонн с 1 июля по 3 августа 2011 года, 55 тыс. тонн ячменя против 318,6 тыс. тонн в прошлом сезоне и 792,2 тыс. тонн кукурузы против 39,6 тыс. тонн.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, экспорт зерна из Украины в текущем МГ может составить 22,2 млн тонн против 21,95 млн тонн в 2011/2012 МГ.

Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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