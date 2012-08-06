Днепропетровская область запретила ввоз свиней из Запорожской области

Днепропетровская область запретила с понедельника, 6 августа, ввоз домашних и диких свиней, сырого мяса свиней, всех видов мясных продуктов животного происхождения, кормов и тому подобное с территории Запорожской области, где выявлен вирус африканской чумы свиней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник, 6 августа, на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Александр Любович.

По его словам, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Александр Вилкул.

А.Любович отметил, что принято решение перевести свинокомплексы и свинофермы Днепропетровской области в закрытый режим работы, предусматривающий специальный санитарный режим, ограничение доступа населения к комплексам, санитарную обработку рабочих и транспорта.

Кроме того, на границе области будет осуществляться контроль за транспортом, перевозящим скот, мясопродукты и корма для скота.

Также в Днепропетровской области усилен акцент на информировании населения, организаций в сфере торговли, общественного питания, туризма и транспорта об опасности возбудителя африканской чумы свиней и недопущении ее заноса из соседнего региона.

Как сообщал УНИАН, Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Напомним,Беларусь с 3 августа запретила ввоз свинины из Запорожской области Украины из-за распространения в регионе африканской чумы свиней.

В свою очередь, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ужесточить контроль в пунктах пропуска через государственную границу России в Белгородской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Украине.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данной болезни нет.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.