Украина уже собрала 24,7 млн тонн зерна

В Украине по состоянию на 3 августа 2012 г. ранние зерновые и зернобобовые культуры убраны на 9,7 млн га площадей, что составляет 99% от прогноза, намолочено 24,655 млн тонн зерна при урожайности 25,5 ц/га.

Такие данные УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Отмечается, что на аналогичную дату 2011 года было намолочено 31 млн тонн зерна при средней урожайности 30,2 ц/га.

На 6 августа пшеница собрана с 5,588 млн га (99% от прогноза), намолочено 15,933 млн тонн при средней урожайности 28,5 ц/га, ячмень собран с 3,264 млн га (99,6%), намолочено 7 млн тонн при средней урожайности 21,5 ц/га. Рожь собрана с 0,295 млн га (98%), намолочено 0,687 млн тонн при средней урожайности 23,3 ц/га.

Овес собран с 0,292 млн га (95%), намолочено 0,642 млн тонн при средней урожайности 22 ц/га. Горох собран на 212 тыс. га (99,9%), намолочено 0,364 тыс. тонн при средней урожайности 17,2 ц/га.

Кроме того, рапс собран на площади 0,523 млн га (94%), намолочено 1,158 млн тонн при урожайности 22,2 ц/га.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

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