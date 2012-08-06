В Донецкой области усилен санитарный контроль из-за АЧС

В Донецкой области в настоящее время усилен ветеринарно-санитарный контроль в связи с заболевания свиней в соседней Запорожской области африканской чумой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации, 31 июля на территории Приморского района Запорожской области был зарегистрирован случай заболевания свиней африканской чумой. Поэтому в Донецке под руководством заместителя губернатора Валерия Лукашенко прошло заседание областной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии. В ходе этого заседания члены комиссии приняли решение усилить ветеринарно-санитарный контроль на территории региона и не допустить занесения возбудителя болезни в Донецкую область.

По итогам совещания принято решение провести целый комплекс специальных мероприятий, направленных на обеспечение эффективной работы в данном направлении.

Как сообщал УНИАН,Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области в связи со вспышкой на территории области заболевания африканской чумой свиней (АЧС).

Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Напомним, Беларусь с 3 августа запретила ввоз свинины из Запорожской области Украины из-за распространения в регионе африканской чумы свиней.

В свою очередь, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение ужесточить контроль в пунктах пропуска через государственную границу России в Белгородской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Украине.

Днепропетровская область запретила с понедельника, 6 августа, ввоз домашних и диких свиней, сырого мяса свиней, всех видов мясных продуктов животного происхождения, кормов и тому подобное с территории Запорожской области, где выявлен вирус африканской чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней – высококонтагиозное заболевание, протекающее в острой форме, характеризующееся быстрым течением и большой смертностью животных (98-100%). Средств лечения и специфической профилактики данной болезни нет. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.