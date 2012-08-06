Осенние полевые работы из-за засухи могут провести позже традиционных сроков

Осенние полевые работы могут быть проведены позже традиционных сроков из-за засухи и дефицита влаги в почве.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

Эксперт пояснила, что в Украине влагонакопление под посев озимых культур начинается с середины июля. «По норме, с середины июля и на протяжении августа в среднем выпадает 130 мм осадков, и это тот минимум, который гарантирует более-менее благоприятные условия увлажнения на период посевной кампании. У нас сейчас выпало 10-20 мм, или вообще ничего, то есть, в 10 раз меньше», - отметила эксперт.

Она пояснила, что в таких условиях сроки посевной кампании будут отодвинуты на максимально поздний срок, поскольку возможно, что осадки в дальнейшем смогут частично компенсировать дефицит влаги в почве.

«У нас северные области начинают сеять 10-15 сентября, но сейчас даже северо-западные области сухие — Волынь, Ровно, в Житомире и Чернигове прошли дожди, но южная часть этих областей сухая. А про остальную территорию вообще можно не говорить», - добавила эксперт. Она отметила, что в связи с этим сроки проведения посевной будут максимально отодвинуты.

При этом Т.Адаменко допускает, что аграрии могут снизить площади под посевом озимой пшеницы в пользу озимого ячменя, который имеет меньший вегетационный период.

Напомним, по прогнозам министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, в текущем году площадь посевов озимых сохранится на уровне прошлого года или может быть уменьшена на 1-3%.

В прошлом году озимые зерновые были посеяны на площади 8,399 млн га, в том числе пшеница – 6,7 млн га, ячмень – 1,37 млн га и рожь – 318 тыс. га, озимый рапс был посеян на площади 962 тыс. га.