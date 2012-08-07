Во Львовской области на свадьбе отравилось 39 человек
10:00, 07 августа 2012Агро
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Во Львовской области с диагнозом пищевое отравление и острый энтероколит госпитализировано 39 человек (в том числе 5 детей и 2 граждан Польши), которые 5 августа праздновали свадьбу в с. Заболотцы и употребляли пищу домашнего приготовления.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.
Пострадавшие вчера, 6 августа, были доставлены в инфекционное отделение Бродивской центральной районной больницы.
По состоянию на 7 час 7 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.
Специалистами районной СЭС проводится комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
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