Во Львовской области на свадьбе отравилось 39 человек

Во Львовской области с диагнозом пищевое отравление и острый энтероколит госпитализировано 39 человек (в том числе 5 детей и 2 граждан Польши), которые 5 августа праздновали свадьбу в с. Заболотцы и употребляли пищу домашнего приготовления.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Пострадавшие вчера, 6 августа, были доставлены в инфекционное отделение Бродивской центральной районной больницы.

По состоянию на 7 час 7 августа госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами районной СЭС проводится комплекс регламентированных санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.