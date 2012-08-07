Украина приостановила ввоз продуктов с белорусского и бразильского предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

По результатам исследований, проведенных Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, в мороженой свинине производства SADIA SA SIF 1 (Бразилия) обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям (Listeria monocytogenes). Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства SADIA SA SIF 1 временно приостановлен.

Сотрудники института также обнаружили в сухой молочной смеси для детского питания "Беллакт Бифидо 2" производства предприятия Волковыске ОАО "Беллакт" (Беларусь) несоответствие по микробиологическим показателям (плесень). Распоряжением главного госинспектора ветмедицины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства Волковыске ОАО "Беллакт" также временно приостановлен.