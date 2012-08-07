Минагропрод прогнозирует снижение урожая картофеля

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует снижение урожая картофеля в текущем году на 5% против прошлого года - до 23 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства со ссылкой на слова заместителя министра аграрной политики и продовольствия Александра Сеня.

«Площадь посадки картофеля в этом году составляет 1,4 млн га, что на уровне прошлого года. Погодные условия в основных регионах, где она выращивается, - северных и центральных областях - можно определить как удовлетворительные. Это дает возможность ожидать производство картофеля (по данным регионов) в объеме около 23 млн тонн», - сообщил замминистра.

Он также отметил, что Украина ежегодно потребляет в среднем около 6 млн тонн, таким образом полученного урожая будет достаточно для обеспечения потребительского спроса.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в 2011 году производство картофеля увеличилось на 29,6% против 2010 г. и составило 24,2 млн тонн.

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