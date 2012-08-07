В Украине ожидается чрезвычайная пожарная опасность

8 августа в большинстве центральных областей Украины, ночью в северных, днем и в Одесской, Николаевской и Харьковской областях ожидается кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер в течение суток будет преобладать юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; в центральных областях ночью 17-22°, днем 28-33°; на остальной территории ночью 20-25°, на юге Крыма до 28°, днем 33-38°.

8-10 августа в Украине, кроме карпатского региона (10 августа и кроме восточных областей и Крыма) будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В Киеве и области ночью пройдет кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, днем без осадков.

Температура ночью по области 12-17°, днем 23-28°. По г. Киеву температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

8-10 августа в Украине, кроме карпатского региона (10 августа и кроме восточных областей и Крыма) будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

7 августа температура воды составляла в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 26°.