Беларусь объясняет плесень в молочной смеси «Беллакт» нарушением режима хранения

Минск. В Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси заявляют, что признаки плесени в молочной смеси ОАО «Беллакт», поставляемой в Украину, могли образоваться из-за нарушения режима хранения.

Об этом УНИАН сообщил источник в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

«Сейчас мы разбираемся с украинской стороной и просим официальные документы. Будем разбираться и с «Беллактом». По предварительной информации, данная партия продукции, к которой украинская сторона предъявила претензии, ранее уже проходила проверку, и все было в порядке. Не исключено, что продукцию просто неправильно хранили, из-за чего в ней и завелась плесень», - предположил представитель Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси.

Как сообщал УНИАН,Украина приостановила ввоз продуктов с белорусского и бразильского предприятий. Об этом сообщила во вторник, 7 августа, пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

По результатам исследований, проведенных Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, в мороженой свинине производства SADIA SA SIF 1 (Бразилия) обнаружено несоответствие по микробиологическим показателям (Listeria monocytogenes). Распоряжением Главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства SADIA SA SIF 1 временно приостановлен.

Сотрудники института также выявили в сухой молочной смеси для детского питания "Беллакт Бифидо 2" производства предприятия Волковыске ОАО "Беллакт" (Беларусь) несоответствие по микробиологическим показателям (плесень). Распоряжением главного госинспектора ветмедицины ввоз на территорию Украины всех продуктов животного происхождения производства Волковыске ОАО "Беллакт" также временно приостановлен.