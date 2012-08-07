МЧС рекомендует в жару не есть фастфуд и пить больше воды

Крымское управление МЧС предупреждает жителей полуострова и туристов о том, что жара продержится в регионе несколько недель, и рекомендует пить больше воды, перейти на "легкую" еду, отказаться от фастфуда и быть аккуратными за рулем автомобилей.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе ведомства, ожидается, что температура воздуха в среднем будет на шесть градусов выше климатической нормы.

"Жара, по прогнозам, продержится пару недель. При этом осадки не предвидятся", - предупреждают спасатели.

МЧС напоминает, что в жару повышается вероятность дорожных аварий и несчастных случаев на воде.

Спасатели рекомендуют сократить время пребывания под палящим солнцем, не прыгать с разбега в прохладную воду (резкий перепад температур может вызвать спазм сосудов), не закрывать в автомобиле детей и животных (последствия могут быть трагичными), не оставлять в салоне машин зажигалки (они могут взорваться).

"Пейте больше воды без газа, столовой минералки. Если нет противопоказаний, норма - 2-2,5 литра в день. Облегчите свой рацион. Больше свежей зелени, овощей, фруктов, нежирного мяса и рыбы. Откажитесь от уличного фастфуда, салатов с майонезом, десертов с кремом, от любых скоропортящихся продуктов", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, Республиканский комитет Крыма по транспорту и связи рекомендует водителям ограничить поездки на дальние расстояния 7-8 августа из-за чрезвычайно жаркой погоды в регионе.

Как сообщила пресс-служба комитета, максимальная температура воздуха составит в ближайшие дни в Крыму +40 градусов, местами - до +42.

"Высокие температурные показатели могут негативно повлиять на физическое состояние водителей, снизить внимание при управлении автомобилем, это может привести к дорожно-транспортным происшествиям", - подчеркивают в профильном комитете.

Кроме того, Рескомитет обращается к автоперевозчикам с просьбой изменить графики своего движения с переориентацией работы в ночное время. "Из-за жаркой погоды на асфальтобетонном покрытии быстро образуется колейность, наплывы, оползни и другие деформации, что тоже негативно влияет на безопасность движения", - говорится в сообщении.