Пострадавшим из-за АЧС выплатили 285 тыс. грн компенсации

Правительство выплатило 285 тыс. грн компенсации владельцам изъятого на убой скота из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«Государство выплатило компенсацию за утраченный скот жителям села Камышеватка Запорожской области, где на прошлой неделе был выявлен вирус африканской чумы свиней. Общая сумма выплат составила более 285 тыс. грн из расчета 18,17 грн за 1 кг веса», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, из резервного фонда областного бюджета были выделены средства на компенсацию потерь молодняка свиней из расчета 55 грн за 1 кг веса. Кроме того, решается вопрос о предоставлении компенсации за уничтоженное молоко, которое запрещено вывозить и реализовывать за пределами зоны карантина.

«В короткий срок удалось локализовать заболевание скота в зачаточном состоянии. Все причастные к ликвидации угрозы распространения африканской чумы действовали профессионально, эффективно и ответственно. Здоровью и жизни жителей Камышеватки Приморского района, а также жителей Запорожской области, многочисленных отдыхающих на Азовском побережье абсолютно ничего не угрожает», - сообщил глава Запорожской облгосадминистрации Александр Пеклушенко.

Всего карантин продлится 40 дней. В этот период будет осуществляться постоянный мониторинг ситуации не только в 10-километровой, но и в 150-километровой зоне наблюдения.

Как сообщал УНИАН, правительство выделило 483,322 тыс. грн для возмещения убытков за изъятых на убой свиней для ликвидации АЧС.

В Запорожье на прошлой неделе было зарегистрировано заболевание свиней африканской чумой (АЧС). Вероятным источником инфекции мог быть завоз отдыхающими из Российской Федерации возбудителя болезни с пищевыми продуктами животного происхождения.

В очаге возникновения болезни осуществляются оперативные ветеринарно-санитарные мероприятия.

Напомним, что Украина запретила экспорт свиней и продукции из них из Запорожской области.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.