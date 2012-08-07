Языковой закон не обязывает наносить маркировку на региональных языках — юрист

Языковой закон не приведет к убыткам производителей, так как не обязывает наносить на продукцию маркировку на региональных языках. Такое мнение юриста юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Ирины Кириченко сообщила пресс-служба компании.

По словам юриста, законом предусмотрено право, а не обязанность товаропроизводителей производить маркировку и инструкцию по применению их продукции на региональных языках. «Часть 3 статьи 26 («Язык рекламы и маркировка товаров») состоит из трех предложений, второе из которых гласит: «по решению производителей товаров рядом с текстом, изложенным государственным языком, может размещаться его перевод на других языках». Кроме того, согласно третьему предложению этой же части, «маркировка товаров для экспорта выполняется на любом языке». Как следует из приведенных цитат, логика данных нормативных положений полностью соответствует основному принципу гражданского права – разрешительной направленности: разрешено всё, что не запрещено», - констатирует И.Кириченко.

Юрист также отметила, что принятие данного закона обусловлено жизненной необходимостью: среди всего многообразия товарного рынка Украины особое место занимают лекарственные средства – особый вид товара, применение которого связано с целым рядом показаний, противопоказаний и ограничений, когда порой от одного неверно понятого в инструкции или на упаковке лекарства слова может зависеть здоровье и жизнь человека. Достаточно привести примеры названий лекарственных трав на русском и украинском языках: пустырник – «кропива собача», боярышник – «глід». Не говоря уже о специфике применения того или иного препарата, описанной в инструкции.

«В целом же данный Закон позволяет привести маркировку товара в соответствие с интересами потребителей того или иного региона Украины и, соответственно, усилить позиции товаропроизводителя в этом регионе. Поэтому в интересах производителя предоставить информацию о товаре в доступной для потребителя форме. Тем более что это можно сделать постепенно», - говорится в комментарии.

Как сообщал УНИАН, украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод «Укрпиво» заявляет об убытках производителей из-за необходимости изменить упаковку после принятия языкового закона и просит отменить эту норму. Компания отмечает, что производители обеспокоены принятием Верховной Радой Закона «Об основах государственной языковой политики», которым, в частности, предусмотрено, что маркировка товаров, инструкции по их применению и т.п. выполняются на государственном языке и на региональном языке или языке меньшинства.

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