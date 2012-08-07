Июльскую дефляцию определило сезонное снижение цен на фрукты и овощи - эксперты

Динамика индекса потребительских цен (ИПЦ) в Украине в июле в основном определялась сезонным снижением цен на фрукты и овощи, считают эксперты.

Как сообщил в комментарии УНИАН руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» Александр Вальчишен, кроме вышеуказанного фактора, на динамику цен в июле повлияла тарифная политика государства, а также монетарная политика, проводимая Национальным банком Украины.

«Нынешний показатель ИПЦ в большей степени соответствует ожиданиям за счет, во-первых, сезонного фактора, который определяет динамику цен на такие продукты питания, как овощи и фрукты; во-вторых, государственного регулирования части цен на товары и услуги (в частности на электроэнергию и природный газ); в-третьих, вследствие реализации жесткой монетарной политики, направленной на удержания финансовой стабильности в необходимом для властей виде, а именно: стабилизации валютного рынка», - сказал эксперт.

Также А.Вальчишен отметил, что слабый банковский сектор и финансовый рынок не обеспечивают на должном уровне соответственно роста кредитования и перетока сбережений в инвестиции, что по сути своей должно поддерживать экономику и внутренний спрос населения (потребителей) и влиять на динамику ИПЦ.

«На август ожидается похожая динамика, так как предпосылки для кардинального перелома вышеуказанных факторов пока не существенны» - сказал А.Вальчишен.

В свою очередь, аналитики «ИНГ банк Украина» отметили, что обнародованный Госстатом показатель ИПЦ практически полностью соответствовал предварительным данным по инфляции, озвученным премьер-министром Николаем Азаровым на прошлой неделе (3 августа Н.Азаров сообщил, что в Украине по итогам января-июля зафиксирована нулевая инфляция). Так, в июле показатель ИПЦ оставался в негативной плоскости (-0,2% за месяц), таким образом также отображая дефляцию (-0,1%) в годовом исчислении.

«Динамика ИПЦ была достигнута главным образом за счет сезонных колебаний цен на продукты питания (-0,5% за месяц). Кроме того, недавний рост глобальных цен на продукты питания еще не отразился на уровне цен на украинском рынке, - говорят в «ИНГ Банк Украина». - Хотя мы, возможно, будем наблюдать ускорение темпов роста инфляции в ближайшие месяцы на фоне сезонных факторов, данный рост будет ограничен административным контролем цен в преддверии выборов».

Также, по мнению аналитиков банка, в ноябре-декабре можно ожидать более существенного ускорения темпов роста ИПЦ.

«Мы сохраняем наш прогноз годового ИПЦ на уровне 5,6%» - сообщили в «ИНГ Банк Украина».

Как сообщал УНИАН, в Украине в июле 2012 года по сравнению с июнем 2012 года потребительские цены снизились на 0,2%, против июля 2011 года — на 0,1%.

Инфляция в январе-июле 2012 года против соответствующего периода 2011 года составила 1%, с начала 2012 г. (июль 2012 года к декабрю 2011 года) – дефляция 0,1%.

В апреле Международный валютный фонд улучшил прогноз инфляции в Украине с 8,5% до 7,9% в текущем году (декабрь к декабрю), а позже сообщил о пересмотре прогноза до 7%. Инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%.

В середине июля Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз инфляции в 2012 году до 6,1% против 9,4% декабрьского прогноза. В 2013 году ВБ ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5% (7,4%), в 2014 году – 5,9% (7,1%).

По прогнозам Standard & Poor's, инфляция в Украине в 2012 году составит 6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза инфляции в 7,9%.