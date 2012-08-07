Гидрометцентр прогнозирует снижение урожайности подсолнечника из-за жары на 15%

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует снижение урожайности подсолнечника из-за жары на 15% - до 14 ц/га. Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Татьяна Адаменко.

«Первый наш прогноз урожайности был 16,6 ц/га, это было в июне, и мы ожидали 7 млн тонн валового сбора. За счет жары и неблагоприятных погодных условий снижение урожайности, по нашему прогнозу, будет на 15% в среднем по всей Украине и средняя урожайность составит 14 ц/га, то есть на 2,5 ц/га меньше, а валовой сбор - 6,9 млн тонн. Валовой сбор останется практически на ранее ожидаемом уровне за счет того, что добавились дополнительные площади», - сообщила Т.Адаменко. По ее словам, первый расчет ожидаемого валового сбора этой культуры Гидрометцентр делал исходя из площади посевов подсолнечника в 4,2 млн га, а на сегодняшний день, согласно заключительным данным, площадь посевов увеличена на 700 тыс. га - до почти 5 млн га.

Т.Адаменко отметила, что ситуация с подсолнечником в текущем году нетипичная - в южных и восточных областях есть полная гибель посевов, чего в принципе никогда не было. В частности, в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях погибло от 5 до 10% посевов.