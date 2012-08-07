Эксперты прогнозируют рост цен на продукты осенью

Повышение цен на продукты питания на фоне аномально жаркого лета и сокращения урожая основных продовольственных культур может произойти осенью - после парламентских выборов, прогнозируют украинские эксперты.

«Повышение цен будет обязательно. И будет оно после выборов. Потому что те деньги, которые сейчас вкладываются в избирательную кампанию, через повышение цен на продукты питания отоберут из карманов украинцев», - сказал на пресс-конференции народный депутат от фракции КПУ Сергей Гордиенко.

«Сегодняшняя жара – для одних беда, и это производители, потребители, а для других, для охладительной индустрии, – сверхприбыль», - добавил он.

Эксперт по вопросам экономики и аграрно-промышленного комплекса Владимир Коновальчук считает, что из-за жары в первую очередь пострадает урожай подсолнечника и сахарной свеклы.

«Потребительские цены на подсолнечное масло и сахар не поднимутся больше чем на 5-10%. Показатель инфляции этого года – один из наиболее низких за последние десять лет. Осенью ожидается ускорение темпов инфляции, но инфляция не будет больше 10%», - сказал на этой же пресс-конференции В. Коновальчук.

Ожидаемый объем урожая зерновых в размере 45 млн тонн эксперты считают достаточным для обеспечения потребностей внутреннего рынка.

По их словам, средняя цена за тонну зерна на мировом рынке в этом году выросла до 350 долларов по сравнению с 260 долларами в прошлом году.

«Есть существенное повышение начальных позиций рынка вначале маркетингового сезона. Это палка о двух концах – рост цен на потребительские товары, но и выгода крупных и мелких производителей», - сказал эксперт Института экономических исследований и политических консультаций Олег Нивьевский.

Напомним, Минагропрод ожидает, что урожай зерна в текущем году составит 45,3 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

На прошлой неделе премьер-министр Николай Азаров в ходе поездки по Запорожской области пообещал не допустить повышения цен на продукты питания.

Премьер подчеркнул, что в отличие от 2003-2010 годов, когда в связи с погодными условиями Украина собрала меньше, чем обычно, зерновых, сейчас у страны есть достаточные переходящие запасы, которые позволят проводить стабильную ценовую политику.